نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهنئ نايجل فاراج بانتخابه في البرلمان البريطاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، نايجل فاراج الشخصية التي ارتبط اسمها ببريكست واليمين المتشدد، بانتخابه في المحاولة الثامنة لعضوية البرلمان البريطاني.

وقال الملياردير الجمهوريعلى منصته "تروث سوشال" ليل الخميس الجمعة "تهانينا لنايجل فاراج بفوزه العظيم".

وأوضح أن "نايجل يحب وطنه حقا!".

ويقول فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة، إنه فخور بأنه صديق لدونالد ترامب.

وفاراج البالغ 60 عامًا، النائب الأوروبي السابق، أحد أكثر السياسيين إثارة للانقسام والجدل في البلاد.

وتكللت محاولة فاراج الثامنة بالنجاح.

ولم يعلن ترشحه إلا مطلع يونيو اذ لم يكن من المتوقع خوضه الانتخابات التشريعية.

ونايجل فاراج الذي يدعو إلى "ثورة سياسية"، يستعد لانتخابات 2029، ويريد حتى ذلك الوقت أن تجسد "حركته" المعارضة الرئيسية لحكومة كير ستارمر العمالية.