حزب الله: قصفنا مقر قيادة اللواء 769 ‏في ثكنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا

يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، باستخدام الأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة بالموقع.
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