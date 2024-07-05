حزب الله: قصفنا مقر قيادة اللواء 769 ‏في ثكنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف مقر قيادة اللواء 769 ‏في ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، استهداف موقع ‏الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، باستخدام الأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة‏ بالموقع.

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