نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن قد يلتقي نتانياهو أواخر الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "سيلتقيان على الأرجح حين يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن نهاية يوليو"، من دون تفاصيل إضافية.

وتلقى نتانياهو دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي في 24 يوليو.

ويرخي التوتر بثقله على العلاقة بين الرجلين اللذين أجريا الخميس مكالمة هاتفية خصصت للمفاوضات القائمة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

وقدم بايدن دعما كبيرًا، سياسيًا وعسكريًا، إلى إسرائيل بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، استمر طول الحرب التي تخوضها في غزة.

لكنه لم يخف تحفظاته عن كيفية قيادة نتانياهو للهجوم العسكري، وخصوصًا مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر والمدمر.

وهدد الرئيس الأمريكي خصوصًا بوقف تزويد اسرائيل اسلحة معينة في حال شنت هجومًا واسع النطاق على مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.