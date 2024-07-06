نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: قلقون بشأن زيارة أوربان إلى روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لموسكو "لا تساعد" على تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة: "نحن قلقون إزاء قرار رئيس الوزراء أوربان القيام بهذه الزيارة التي لا تساعد في قضية السلام وتعتبر غير بناءة من ناحية الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي واستقلال أوكرانيا".

وجددت جان بيير التأكيد على الموقف الغربي حول أن بإمكان روسيا إنهاء الحرب من خلال "الانسحاب الآن" من أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد زار كييف في وقت سابق، حيث عرض على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار من أجل بدء مفاوضات السلام مع روسيا.

وبعد ذلك قام أوربان بزيارة لموسكو، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التسوية في أوكرانيا.