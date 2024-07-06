وسائل إعلام: سيناتور ديمقراطي يجمع أعضاء بالشيوخ لمطالبة بايدن بسحب ترشحه

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بأن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، يعمل لتجميع أعضاء بمجلس الشيوخ لمطالبة بايدن بسحب ترشحه.





يذكر أن جو بايدن، الرئيس الأمريكي، قال اليوم، إنه مستمر في سباق انتخابات رئاسة الولايات المتحدة وسيفوز.

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