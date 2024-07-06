انتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

جدة - نرمين السيد - مهاجرين غير شرعيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بأن هناك انتشالا لـ89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا.





وقالت وسائل إعلام، إن خفر السواحل الموريتانية، تمكنت من انتشال 89 جثة لمهاجرين كانوا على متن قارب صيد على بعد 4 كيلومترات من مدينة إنجاغو.

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