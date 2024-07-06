بايدن: مستمر في سباق انتخابات الرئاسة وسأفوز

جدة - نرمين السيد - قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه مستمر في سباق انتخابات رئاسة الولايات المتحدة وسيفوز، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف جو بايدن، أنه سيخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأمريكية.

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