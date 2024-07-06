جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين جراء إطلاق قـذائف من لبنان نحو كريات شمونة

جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جنديين جراء إطلاق قـذائف من لبنان نحو كريات شمونة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، قصف مقر قيادة اللواء 769 ‏في ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

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