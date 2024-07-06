العالم اليوم - بعد لقاء بوتين.. هنغاريا تلغي اجتماعا مع ألمانيا و"تدهشها"

انتم الان تتابعون خبر بعد لقاء بوتين.. هنغاريا تلغي اجتماعا مع ألمانيا و"تدهشها" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 01:21 صباحاً - قال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، إن هنغاريا ألغت اجتماعا في العاصمة بودابست، الاثنين، بين وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الهنغاري.

وذكرت الوزارة الألمانية أنها "مندهشة" وأنه يتعين إجراء نقاش "جاد وصادق" بعدما التقى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

ولم ترد وزارة الخارجية الهنغارية أو المتحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق.

وكان الاجتماع هو الأول لزعيم بالاتحاد الأوروبي مع بوتين في موسكو منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

وأثارت المحادثات غضب بعض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين حذروا من استرضاء موسكو وقالوا إن أوربان لا يتحدث باسم التكتل.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إنه سيتم تحديد موعد جديد للاجتماع.