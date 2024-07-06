نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجلة بعد مصرعها.. من هي لونا الشبل المستشارة الإعلاميّة للرئيس السوري بشار الأسد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الرئاسة السورية، لونا الشبل المستشارة الإعلاميّة للرئيس السوري بشار الأسد وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع قبل أيام دخلت على إثره المستشفى لتفارق الحياة لاحقًا.

نعت الرئاسة السورية، لونا الشبل المستشارة الإعلاميّة للرئيس السوري بشار الأسد

كيف وقع الحادث؟

كانت لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر يوم الثلاثاء.

وقد أضاف المكتب الإعلامي لوكالة سانا، في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، مؤكدًا أنها تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى "الشامي" أحد أشهر مشافي دمشق.

من هي لونا الشبل؟

تقدم دوت الخليج ملخص لأهم المعلومات حول لونا الشبل، المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، والتي أثارت الجدل في بعض التغطيات.

الدائرة الضيقة للأسد:

لونا الشبل كانت ضمن الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد.

حضرت لقاءاته واجتماعاته وحتى رحلاته الخارجية المحدودة على مدى سنوات.

علاقة متينة مع روسيا:

اسم لونا الشبل أثار الجدل بسبب علاقتها المتينة مع روسيا.

افتتحت مطعمًا روسيًا فاخرًا في دمشق عام 2022.

كانت مسؤولة عن إطلالات الأسد الإعلامية.

الحضور خلال الحرب:

حضرت الشبل معظم اجتماعات الأسد مع الوفود والرؤساء والوزراء في قصره بدمشق.

شاركت في زياراته النادرة إلى خارج البلاد.

تشغل منذ نوفمبر 2020 منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية

السيرة الإعلامية:

ولدت لونا الشبل في السويداء عام 1975.

تشغل منذ نوفمبر 2020 منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية.

حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام.

عملت في التلفزيون السوري ثم في قناة الجزيرة حتى 2010.

العقوبات الأميركية:

كانت عضوًا في الوفد الحكومي السوري في مؤتمر جنيف2 في يناير 2014.

في نوفمبر 2020، عيّنها الرئيس بشار الأسد مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية.

فُرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية بسبب ارتباطها بسوريا.

الحياة الشخصية: