نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: بهذه الصواريخ قصفنا مستوطنة مرجليوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من حزب الله قال: "قصفنا مستوطنة مرجليوت بعدد من الصواريخ تدمير التي استطاعت إحداث تدمير متوغل".

وبحسب بيان حزب الله، فإن مستوطنة مرجليوت تم استهدافها بعدد من صواريخ الكاتيوشا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



