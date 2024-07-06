العالم اليوم - بركلات الترجيح.. رونالدو والبرتغال خارج اليورو على يد فرنسا

انتم الان تتابعون خبر بركلات الترجيح.. رونالدو والبرتغال خارج اليورو على يد فرنسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 02:18 صباحاً - ودع المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أوروبا، مساء الجمعة، بعد خسارة مؤلمة بركلات الترجيح، أمام منتخب فرنسا.

وبعد مباراة "رتيبة" في أغلب أوقاتها، انتهت بنتيجة 0-0، نجحت "الديوك الفرنسية" في هزيمة البرتغال، بركلات الترجيح.

وسجلت فرنسا 5 ضربات ترجيح ناجحة بشكل شبه مثالي، بينما أضاع لاعب البرتغال جواو فيلكس الركلة الوحيدة، لتودع البرتغال البطولة.

وتأهلت فرنسا بهذا الفوز العصيب لنصف نهائي "يورو 2024"، حيث ستواجه منتخب إسبانيا.