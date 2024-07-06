العالم اليوم - بركلات الترجيح.. رونالدو والبرتغال خارج اليورو على يد فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 02:18 صباحاً - ودع المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أوروبا، مساء الجمعة، بعد خسارة مؤلمة بركلات الترجيح، أمام منتخب فرنسا.
وبعد مباراة "رتيبة" في أغلب أوقاتها، انتهت بنتيجة 0-0، نجحت "الديوك الفرنسية" في هزيمة البرتغال، بركلات الترجيح.
وسجلت فرنسا 5 ضربات ترجيح ناجحة بشكل شبه مثالي، بينما أضاع لاعب البرتغال جواو فيلكس الركلة الوحيدة، لتودع البرتغال البطولة.
وتأهلت فرنسا بهذا الفوز العصيب لنصف نهائي "يورو 2024"، حيث ستواجه منتخب إسبانيا.
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