العالم اليوم - فيديو.. دموع بيبي ومواساة رونالدو تخطف الأنظار في "الوداع"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 02:18 صباحاً - بعد الهزيمة المؤلمة لمنتخب البرتغال، خطفت لقطة واحدة الأنظار، جمعت "المعمرين"، كريستيانو رونالدو وبيبي.

وودع المنتخب البرتغالي وقائده كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أوروبا، مساء الجمعة، بعد خسارة مؤلمة بركلات الترجيح، أمام منتخب فرنسا.

وبعد مباراة "رتيبة" في أغلب أوقاتها، انتهت بنتيجة 0-0، نجحت "الديوك الفرنسية" في هزيمة البرتغال، بركلات الترجيح.

وبعد اللقاء، انهار المدافع البرتغالي بيبي، ذو الـ41 عاما، والذي يخوض بطولته القارية الأخيرة، وانهمرت دموعه بعد أداء رائع خلال المباراة.

وتوجه بيبي لرونالدو الذي قام بمواساته واحتضانه، في لقطة مؤثرة جمعت كبار اللعبة، وهم يودعون آخر بطولة "يورو" يخوضونها.

وكان رونالدو قد أعلن أنه لن يخوض بطولة يورو المقبلة، وأن البطولة الحالية هي الأخيرة له.