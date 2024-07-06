مسعود بزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية

جدة - نرمين السيد - مسعود بزشكيان

قالت رويترز نقلا عن مسؤول إيراني، إن مسعود بزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.





كما قالت الداخلية الإيرانية، إن مسعود بزشكيان يتقدم في النتائج الأولية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

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