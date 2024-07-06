العالم اليوم - بايدن يتحدث عن "المناظرة الكارثية" ويؤكد أنه الشخص الأنسب

انتم الان تتابعون خبر بايدن يتحدث عن "المناظرة الكارثية" ويؤكد أنه الشخص الأنسب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 05:22 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، في مقابلة مع قناة إيه بي سي: "لا أحد مؤهّل أكثر منّي لكي يكون رئيسا أو للفوز" في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.

وشدّد بايدن الذي تعرّض للانتقادات على خلفيّة قدراته العقليّة منذ مناظرته السيّئة ضدّ خصمه الجمهوري دونالد ترامب، على أنّ وظيفته تشبه "الخضوع لاختبار إدراكي كلّ يوم"، وذلك عندما سأله الصحافي جورج ستيفانوبولوس عمّا إذا كان مستعدا للخضوع لهذا النوع من الاختبارات.

وتحدث بايدن حول المناظرة "الكارثية" التي جمعته مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والتي ظهر فيها بايدن بشكل سيء جدا، وبنوع من عدم الوضوح أو الخرف.

وقال بايدن: "لقد كانت حالة سيئة لي.. لكن لا يوجد مؤشر على وجود أي حالة خطيرة. لقد كنت مرهقا. لم أستمع إلى غرائزي فيما يتعلق بالاستعداد. كانت ليلة سيئة."

وأكد بايدن إنه لا يضع اللوم على أي أحد، بل على نفسه فقط، ولم يدخل في التفاصيل لكنه ظل يردد عبارة "إنها كانت ليلة سيئة بالنسبة لي".