جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال إعلام فلسطيني، إن هناك مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بيت فجار جنوبي بيت لحم.





أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن هناك شهيدان في غارة إسرائيلية على مستودع تابع لأونروا في شارع صلاح الدين وسط مخيم النصيرات. يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي، أكدا أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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