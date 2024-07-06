أعلنت فصائل تعلن ضرب مقر لقيادة عمليات جيش الاحتلال في رفح الفلسطينية وإيقاع قتلى وجرحى.





وأعلن إعلام فلسطيني، ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على منزل ومستودع للأونروا بمخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة إلى 9.

وأكد إعلام فلسطيني، أن هناك شهيدا و3 إصابات برصاص الاحتلال بالقرب من بلدة بيت عور الفوقا غرب رام الله.

وقال إعلام فلسطيني، إن هناك مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بيت فجار جنوبي بيت لحم.

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن هناك شهيدان في غارة إسرائيلية على مستودع تابع لأونروا في شارع صلاح الدين وسط مخيم النصيرات.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي، أكدا أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.