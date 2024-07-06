العالم اليوم - وزير خارجية مصر: يجب العمل على الوقف الفوري للنزاع بالسودان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 11:18 صباحاً - تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليمين والدوليين.

ويهدف المؤتمر إلى الاستماع لرؤيتهم حول التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان، وسُبل مُعالجته، وطبيعة الاحتياجات الإنسانية المطلوبة للمُتضررين في شتى أنحاء السودان، بحسب ما ذكر مراسلنا.

وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي: