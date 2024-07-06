العالم اليوم - وزير خارجية مصر: يجب العمل على الوقف الفوري للنزاع بالسودان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 11:18 صباحاً - تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليمين والدوليين.
ويهدف المؤتمر إلى الاستماع لرؤيتهم حول التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان، وسُبل مُعالجته، وطبيعة الاحتياجات الإنسانية المطلوبة للمُتضررين في شتى أنحاء السودان، بحسب ما ذكر مراسلنا.
وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي:
- ينعقد هذا المؤتمر في لحظة تاريخية فارقة في حياة السودان.
- الأزمة السودانية تؤثر على قوى الجوار السوداني وإفريقيا والعالم العربي.
- النزاع في السودان أجبر الملايين على النزوح واللجوء داخل السودان وخارجه.
- الصراع في السودان وآثاره السلبية أديا إلى تداعيات كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية.
- يجب العمل على الوقف الفوري والمستدام للصراع حفاظا على السودان الشقيق.
- أطالب كافة أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها تجاه السودان.
- إن حل الأزمة في السودان يجب أن يكون سودانيا دون أي تدخل من أي جهة أو طرف خارجي.
- وحدة القوات المسلحة السودانية لها أهمية بالغة أثبتتها التطورات الجارية لحماية السودان.
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