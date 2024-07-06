الأمم المتحدة: نشكر مصر لجهودها ونهدف إلى تحقيق السلام في السودان

جدة - نرمين السيد - بدر عبدالعاطي يفتتح مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية

أكدت نايلة حجار، كبير مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، أن الحوار السوداني الشامل سيكون العامل المؤثر في صنع السلام، قائلة: "نهدف إلى تحقيق السلام على أرضية صلبة"





ونقلت حجار، كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء، قائلة إن المنظمة الدولية تطالب بإنهاء القتال وإيصال المساعدات إلى السودانيين، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لكل الجهود التي تصب في مصلحة إنهاء الحرب. كما نقلت حجار تحيات الأمين العام للأمم المتحدة لمصر ورئيسها وشعبها، قائلة: "نشكر مصر على جهودها في الدفع نحو إحلال السلام"، حيث تستضيف القاهرة مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية.

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