فصائل فلسطينية: استهداف جنود وآليات الاحتلال في أثناء توغلها بحي الشجاع

جدة - نرمين السيد - الشجاعية ـ غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، أنها استهدفت جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، في أثناء توغلها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام فلسطينية سقوط شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار للقطاع في مجلس الأمن.

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