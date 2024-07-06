إعلام إسرائيلي: اندلاع حرائق جنوب منطقة بيت هيلل عقب دوي صفارات الإنذار

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، اندلاع حرائق جنوب منطقة بيت هيلل عقب دوي صفارات الإنذار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية له مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة غير محسوبة الأبعاد بين إسرائيل وحزب الله. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار للقطاع في مجلس الأمن.

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