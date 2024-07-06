مدير إدارة السودان بالجامعة العربية: ندعم إطلاق حوار شامل يؤدي لتشكيل حكومة

جدة - نرمين السيد - بدر عبدالعاطي يفتتح مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية

حذر زيد الصبان، مدير إدارة السودان والقرن الإفريقي بجامعة الدول العربية، اليوم السبت، من أن نيران الحرب تحيط بمستقبل ملايين السودانيين.





وأكد مدير إدارة السودان بجامعة الدول العربية، خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، المنعقد في القاهرة، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، دعم الجامعة العربية لإطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة. ونوه مدير إدارة السودان في جامعة الدول العربية بأن "الحوار بين الخصوم السياسيين صعب، ولكن لا بد منه".

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