أكدت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية جرت بكل شفافية ودقة في إيران، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية بلغت 49.8%.

وأشارت الداخلية السودانية إلى حصول مسعود بزشكيان، على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا، وذلك بعد فرز 30 مليونًا و530 ألفا و157 صوتًا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وبحسب وكالة "رويترز"، كانت مراكز التصويت في إيران أغلقت أبوابها، أمس الجمعة، بعد تمديد التصويت ثلاث مرات إلى ست ساعات إجمالًا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي شهدت منافسة بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.