الاتحاد الأوروبي: نقدر دور مصر.. ونتطلع للعمل الجماعي لإنهاء أزمة السودان

جدة - نرمين السيد - إيدن أوهاوا، سفير الاتحاد الأوروبي في السودان،

أعرب إيدن أوهاوا، سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، عن تقدير الاتحاد لكل الأدوار الفاعلة التي تبذلها مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، قائلاً: "نتطلع للعمل الجماعي لإيجاد حل لهذه الأزمة".





وشدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، خلال كلمتها في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم السبت، على ضرورة وقف إطلاق النار، وإيقاف الاقتتال بين جميع الأطراف، ومؤكدًا كذلك على أهمية تجنب مزيد من المجاعة ووقف الاقتتال وفتح ممرات إنسانية وإغاثية. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي أن "السودان جمهورية ذات سيادة، ولا بد من إحلال السلام، ووجود مؤسسات تقدم خدماتها للشعب وتحميه".

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