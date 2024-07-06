الاتحاد الإفريقي: نعمل على وقف القتال في السودان فورًا ونواصل تقريب الرؤى

أعلنت نائب رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان، أن مصر سترأس لجنة الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي في الجلسة المعنية بإنهاء الأزمة في السودان.





وقالت نائب رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان، خلال كلمتها في مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم السبت، إن المؤتمر يهدف إلى إنهاء الأزمة في السودان وتقريب وجهات النظر بين السودانيين، مؤكدة أن المؤتمر ينعقد في إطار رغبة دول جوار السودان والدول الصديقة من أجل إنهاء الأزمة.

وأضافت مبعوثة الاتحاد الإفريقي: "نعمل بشكل حثيث من أجل إنهاء معاناة السودانيين"، محذرة من أن التوترات في السودان أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، وبينهم العديد من النساء والأطفال.

وتابعت: "سنستمر في عملنا من أجل تقريب الرؤى لحل الأزمة، ونعمل على وقف القتال في السودان بشكل فوري"، مضيفة: "نسعى لاستمرار المحادثات لإيجاد الآليات اللازمة لحل الأزمة".

وأكدت نائب رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان على أهمية تعزيز تنسيق الجهود الدولية من أجل إيجاد حل مستدام للأزمة، قائلة: "نحث جميع الأطراف على دعم حلول وقف إطلاق النار في السودان".