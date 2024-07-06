بوتين يهنئ الرئيس الإيراني الجديد ويأمل في توثيق العلاقات بين البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الإيراني الجديد، ويأمل في توثيق العلاقات بين البلدين.

وأعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.