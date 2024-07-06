‏الرئيس السوري يهنئ بزشكيان ويؤكد الحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ ‏الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس الإيراني الجديد بزشكيان، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية.

وأعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.