العالم اليوم - "الزوجة الغاضبة" تنتقد الديمقراطيين الذين يريدون تنحي بايدن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 01:25 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وجهت انتقادات للديمقراطيين الذين يريدون تنحي الرئيس جو بايدن من ترشيح الحزب الديمقراطي لعام 2024 بعد الأداء السيء أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب في مناظرة الأسبوع الماضي.

وفي حين قال الرئيس جو بايدن إنه ليس لديه أي خطط للتنحي، فمن المعروف أنه يتحدث إلى أعداد كبيرة من الناس، لكنه يستمع فقط إلى آراء دائرة ضيقة للغاية، بما في ذلك آراء زوجته جيل.

ويُزعم أن جيل بايدن هي القوة الدافعة وراء إصراره على البقاء في السباق، بحسب مراسلة "إيه بي سي نيوز" مارثا راداتز بعد لحظات من مقابلة بايدن مع الشبكة ليلة الجمعة.

جيل بايدن: سنواصل القتال

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن "الدائرة الداخلية" من الأصوات، التي تضم دائرة مختارة من المستشارين بمن فيهم ابنه هانتر، تقول لبايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، إنه قادر على الفوز وأنه بحاجة إلى مواصلة محاولته لإعادة انتخابه.

وأثناء وجودها في كامب ديفيد، أجرت جيل، البالغة من العمر 73 عاما، مكالمة هاتفية مع مجلة فوغ، لتقدم تحديثًا في اللحظة الأخيرة لمقابلة الغلاف الخاصة بها، المقرر إجراؤها يوم الاثنين.

وقالت جيل بايدن "نحن لن ندع تلك الدقائق التسعين تحدد السنوات الأربع التي قضاها جو رئيسًا".

وأصرت جيل في تصريحها لمجلة فوغ: "سنواصل القتال".

وقال مصدر في وقت سابق من الأسبوع: "الشخص الوحيد الذي له تأثير نهائي عليه (جو بايدن) هي السيدة الأولى.. فإذا قررت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار".

وأضاف المصدر: "صانعو القرار شخصان، الرئيس وزوجته.. أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار الشخصي والعائلي ليس لديه معرفة بالوضع".

محاولة تقليل الأضرار

وقام الرئيس بمحاولته الخاصة للعودة إلى مسار إعادة انتخابه الذي فقده خلال المناظرة، في مقابلة مسجلة استمرت 22 دقيقة فقط، أصر فيها بايدن على أن أرقام استطلاعات الرأي الرهيبة لم تكن حقيقية وأن الحزب الديمقراطي ليس لديه مخاوف بشأن لياقته للقيادة.

وقال بايدن إن الطريقة الوحيدة للخروج من السباق هي "إذا أخبرني الرب بذلك".

وكان المقصود من مقابلة ليلة الجمعة مع جورج ستيفانوبولوس من قناة "إيه بي سي" أن تكون بمثابة تقليل الأضرار، لكنها لم تؤد إلا إلى زيادة غضب السياسيين الديمقراطيين وكبار المانحين الذين، منذ مناظرة ترامب الكارثية.

وألقى بايدن باللوم على "الإرهاق" و"المرض" في أدائه الضعيف في المناظرة، الأمر الذي قلب حملة إعادة انتخابه بأكملها رأساً على عقب.

لكن هناك حركة على قدم وساق داخل الحزب لإقناعه بالتنحي، حيث حذر منتقدوه من أنه يواجه هزيمة شبه مؤكدة وقد يجر ديمقراطيين آخرين معه.

ومن المتوقع أن يجتمع الديمقراطيون في مجلس النواب ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع عندما يعودون إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وقد دعت حفنة من الديمقراطيين بايدن علنًا إلى الخروج من السباق، بينما هناك حركة في مجلس الشيوخ - بقيادة السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر - لجعل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يقومون بالدفع أيضًا.

وقال مصدر لرويترز إن وارنر، وهو ديمقراطي معتدل يحظى باحترام كبير، يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى اجتماع يوم الاثنين لمناقشة حملة بايدن.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وارنر كان يسعى لمطالبة المجموعة بالضغط على بايدن للخروج من السباق.

جو بايدن: باق في السباق

وقال بايدن للصحفيين إنه تحدث إلى ما لا يقل عن 20 مشرعا وأنهم يطلبون منه البقاء. وردا على سؤال حول دعوة وارنر له بالرحيل، قال بايدن: "حسنا، مارك وارنر، على حد علمي، هو الوحيد الذي يفكر في ذلك".

وظل بايدن يقاوم مثل هذه الجهود، قائلا في خطاب ناري ألقاه في ماديسون في وقت سابق من يوم الجمعة: "سأبقى في السباق".

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي العام أن ترامب يوسع تقدمه منذ المناظرة، وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن واحدا من كل ثلاثة ديمقراطيين يريد أن ينسحب بايدن من السباق.

ورفض بايدن هذه الحركة يوم الجمعة.

وقال بايدن "لقد أجرينا نقاشًا صغيرًا الأسبوع الماضي. لا أستطيع أن أقول أنه كان أفضل أداء لي. ولكن منذ ذلك الحين كان هناك الكثير من التكهنات.. ’ماذا سيفعل جو؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟‘ حسنًا، هذه إجابتي: أنا أخوض السباق.. وسأفوز مرة أخرى".

أحدث زلة لبايدن

لكنه أضاف في نفس الموقف أنه مستعد للتغلب على ترامب "مرة أخرى في عام 2020".

وبعد ذلك عندما سأل ستيفانوبولوس بايدن "هل شاهدت المناظرة بعد ذلك؟" وأشار بايدن إلى أنه غير متأكد، وقال الرئيس: "لا أعتقد أنني فعلت ذلك، لا".