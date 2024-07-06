العالم اليوم - خامنئي يوجه "نصائح" للرئيس الإيراني الجديد  

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 02:30 مساءً - وجه المرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بمواصلة مسيرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، والاستفادة من "الموادر البشرية والثورية المخلصة".

وقال مرشد إيران:"أوصي الجميع بالتعاون والتفكير الجيد من أجل تقدم الوطن وزيادة كرامته".

وتابع: "كما أوصي الرئيس المنتخب بالتطلع إلى آفاق بعيدة ومشرقة والثقة بالله الرحمن، ومواصلة مسيرة الشهيد رئيسي، والاستفادة إلى أقصى حد من مقدرات البلاد الكثيرة، وخاصة الموارد البشرية الشابة والثورية والمخلصة، من أجل رفاهية الشعب وتقدم البلاد".

واعتبر خامنئي أن الشعب الإيراني تمكن بعد خسارة الرئيس السابق من تنظيم "الانتخابات الرئاسية في فترة قانونية قصيرة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في يومي جمعة متتاليتين، واختيار رئيس للبلاد من بين عدة مرشحين".

وأضاف خامنئي أنه "من المناسب أن تتحول السلوكيات التنافسية خلال الانتخابات إلى أعراف صداقة وأن يبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل الرخاء المادي والمعنوي للبلاد".

وأعلن اليوم السبت، عن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وقد تعهد الرئيس الجديد البالغ من العمر 69 عاما بتبني سياسة خارجية عملية وتخفيف التوتر المرتبط بالمفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وتحسين آفاق الحريات الاجتماعية والتعددية السياسية.