العالم اليوم - إلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني الجديد "دون أسباب"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 02:30 مساءً - تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بعد ظهر اليوم السبت.

ولم يتم الإعلان عن الأسباب وراء قرار إلغاء المؤتمر الصحفي أو عن موعد جديد.

وقبل قرار الإلغاء كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تغيير مكان انعقاد أول مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني.

وكان من المرتقب أن يعقد لقاء الرئيس الجديد مع الصحفيين اليوم السبت عند الساعة الثالثة زوالا بالتوقيت المحلي داخل قاعة التوحيد بمبنى القدس الإيراني.

وفاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات التي أعلنتها السلطات فوز بزشكيان بـ 16.3 مليون صوت مقابل 13.5 مليون صوت لجليلي في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة.