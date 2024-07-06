حمدوك: نعول على مصر بقوة للمساعدة في حل الأزمة بالسودان

جدة - نرمين السيد - عبدالله حمدوك

أكد الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية "تقدم"، أن السودان وشعبه يعولون على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية، لافتًا إلى أن القاهرة تمتلك كل الإمكانات والقدرات، وتحرص وتهتم دائما بمعالجة قضايا بلادنا.





وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "معا لوقف الحرب في السودان" الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبّد العاطي، ومختلف القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، أعرب حمدوك عن "سعادته في أن تلتقي مختلف القوى السودانية على أرض مصر في أول اجتماع من هذا النوع ليظل علامة فارقة وبداية يمكن البناء عليها للدفع نحو وضع حلول جذرية للأزمة الراهنة". وقال الدكتور عبدالله حمدوك على إن "مؤتمر القاهرة" ينعقد في توقيت مفصلي بالنسبة للدولة السودانية التي تواجه أزمة وجودية أودت بحياة الكثير من أبناء شعب السودان. وأوضح رئيس الوزراء السوداني السابق، أن المؤتمر يعالج ثلاث قضايا رئيسية: الأولى تتعلق بوقف الحرب التي لابد أن تتوقف اليوم قبل غداً، والثانية تخص الأزمة الإنسانية التي تعد الأكبر في العالم اليوم، والثالثة والأخيرة والمهمة للغاية هي بحث العملية السياسية وأجندتها والمبادئ العملية الأساسية.

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