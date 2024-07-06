الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مجازر جديدة في غزة والضحايا 38098 شهيدا

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38098 شهيدًا و87705 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 29 شهيدًا و100 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بمجلس الأمن.

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