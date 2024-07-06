كاتبة صحفية: الدعوات المصرية لإنهاء الحرب في السودان ملحة وعاجلة وصادقة

جدة - نرمين السيد - بدر عبدالعاطي يفتتح مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية

أكدت سمر إبراهيم، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن السوداني، أن الدعوات المصرية لوقف إطلاق النار في السودان هي دعوات ملحة وعاجلة وصادقة، وذلك في ظل استمرار الحرب لأكثر منذ 14 شهرًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين واللاجئين وسقوط عدد من المدن الاستراتيحية والمؤثرة على الوضع الغذائي والأمني والاقتصادي.





وأضافت سمر إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المؤتمر الذي استضافته القاهرة اليوم ينطلق من هذا الأساس لأهمية وقف إطلاق النار في السودان، والتوصل لتوافق سياسي فيما بين القوى السياسية في الداخل السوداني. وأوضحت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن السوداني، أن هذا المؤتمر ليس الأول الذي تستضيفه القاهرة بشأن السودان، فمنذ اندلاع الحرب استضافت مصر قمة دول جوار السودان للتنسيق مع دول الجوزار للتوصل لوقف إطلاق النار وحل الأزمة.

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