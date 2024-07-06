عاجل- إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس

جدة - نرمين السيد - جانب من اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس أكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل، إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق نابلس، اليوم السبت، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تحت غطاء من الدعم الأمريكي على المستوى السياسي والتسليحي والأمني، ما حال دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بمجلس الأمن، لترتفع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة إلى 38098 شهيدًا و87705 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية.

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