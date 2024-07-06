الشيخ محمد بن زايد ونائباه يهنئون مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الإيرانية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ ‏رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونائباه، مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الإيرانية.

وأعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.