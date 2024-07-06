نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إعلام إيراني: إلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان دون توضيح سبب ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام إيراني، بإلغاء المؤتمر الصحفي للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان والذي كان من المقرر عقده بعد ظهر اليوم دون توضيح سبب ذلك.

وأعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.