مسعود بزشكيان يؤكد على الصداقة والتعاون بعد فوزه بالرئاسة الإيرانية

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أحمد جودة - القاهرة - بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أكد مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني المنتخب، التزامه بتعزيز الصداقة والتعاون مع جميع الأطراف.

في أول تصريح له بعد الفوز على منافسه سعيد جليلي، أعرب بزشكيان عن شكره للأمة الإيرانية على دعمها الكبير خلال الانتخابات.

وفي حديثه، قال بزشكيان: "سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعًا شعب هذا البلد، وعلينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدم بلادنا".

هذا التأكيد جاء في سياق استعداده للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التقدم والاستقرار في إيران، وفقًا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وكان بزشكيان، الذي ينتمي للتيار الإصلاحي، قد دعا في وقت سابق إلى بناء علاقات بناءة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إخراج إيران من عزلتها الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه فاز بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات بحصوله على أكثر من 16 مليون صوت مقابل أكثر من 13 مليون صوت لمنافسه جليلي، وفقًا للنتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية.

هذا الفوز يعكس التفاؤل والرغبة في التغيير من قبل الناخبين الإيرانيين، ويشكل بداية لفترة جديدة في السياسة الإيرانية تحت قيادة بزشكيان.