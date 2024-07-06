ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 38 ألفاً و98
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفاً و98 شهيداً و87 ألفاً و705 مصابين.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 29 شهيداً و100 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه في "اليوم الـ274 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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