رئيس المركز العربي الأسترالي: أزمات حادة تهدد نتنياهو وحكومته

جدة - نرمين السيد - أحمد الياسري ـ رئيس المركز العربي الأسترالي

رأى رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، أن التقارير الدولية والضغط الدولي الذي تتعرض له دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على قطاع غزة، خصوصا في ظل النقص الحاد في الأدوية والمواد الإغاثية العاجلة، يؤكد وجود أزمات حادة تهدد بنيامين نتنياهو وحكومته.





وقال الياسري، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، اليوم السبت، إن حكومة بنيامين نتنياهو تعد من أصعب الحكومات تقريبا في تاريخ إسرائيل بمواجهة المجتمع الدولي، لافتا إلى أن قرارات المجتمع الدولي لا يهتم بها نتنياهو خصوصا وأنه يركز فقط على الدعم الأمريكي وما يحل عليه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشار رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات إلى أن تصريحات نتنياهو قبل أيام وهو يخاطب حماس بانه لا تعتمدوا على الضغط الدولي فنحن اعتدنا على الضغط الدولي، مما يشير إلى العنجهية وعدم الاكتراث بالقرارات الدولية، منوها أن نتنياهو يقوم بمعركة أخيرة فهو لا يهتم ولا يفكر في مستقبل سياسي حتى وإن ساهم في إحداث انقسام داخل اليمين.

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