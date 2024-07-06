نواب ديمقراطيون: مقابلة بايدن مع «إيه بي سي» لم تهدئ المخاوف بشأن ترشحه

قال نواب من الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن مقابلة الرئيس جو بايدن مع شبكة "إيه بي سي" لم تنجح في إزالة المخاوف بشأن ترشحه، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن صحيفة "أكسيوس" الأمريكية.





ووكالة الأنباء الفرنسية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، في خطاب عالي النبرة في ولاية ويسكانسن في منطقة البحيرات العظمى: "أنا مرشح وسأفوز مجددًا"، مضيفًا: "أنا باقٍ في السباق. سأهزم دونالد ترامب".

ويخوض بايدن معركة استمراره سياسيًا بعد أداء سيء في مناظرة تلفزيونية مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب في 27 يونيو الماضي، إلا أنه أعلن أنه لن تثنيه مناظرة مدتها 90 دقيقة عن مواصلة السباق الرئاسي، وأنه سيفوز على ترامب مرة أخرى.

ورأى الرئيس الأمريكي أنه "سيخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأمريكية"، مضيفًا: "أنا مرشح الحزب الديمقراطي لأن الملايين صوتوا لي وليس لغيري لخوض الانتخابات".

واستطرد بايدن: "ترامب كذب بشأن جائحة كورونا وعدد المتوفين بها، كما كذب بشأن وضع المحاربين القدامى وقضايا أخرى"، مؤكدًا أن هناك من يريد إبعاده عن السباق الرئاسي ولكنه باقٍ وسينتصر على ترامب، وشدد على أنه لن يدع المناظرة الأخيرة تمحو ما فعلته خلال السنوات الثلاث الأخيرة.