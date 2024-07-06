«القاهرة الإخبارية»: حماس تريد ضمان لوقف إطلاق النار الدائم.. ورفض إسرائيلي

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جدة - نرمين السيد - دانا أبوشمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية"
وقالت أبو شمسية، خلال رسالتها ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إنه في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، التي تستمر 42 يومًا، سيتم بدء التفاوض على الفئة الثانية التي من الممكن أن يفرج عنها من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية كالرجال وفئة الجنود من داخل القطاع.
وأضافت أنه ما إن نصل إلى الأسبوع الخامس، أي في نهاية المرحلة الأولى، سيتم التفاوض للانتقال إلى المرحلة الثانية، مؤكدةً أن المعضلة الأساسية والخلافات التي تتحدث عنها إسرائيل، وهي البندين الثامن والرابع عشر من هذا الاتفاق، حيث قالت تل أبيب إنها تنظر بإيجابية إلى حركة حماس، خاصة وأن الحركة لم تتزمت في موقفها الذي كانت تصر عليه بأنه يجب الوصول أو بدء وقف إطلاق النار قبل بدء المرحلة الأولى من الهدنة الإنسانية التي تفضي بالإفراج عن النساء والأطفال والجرحى وكبار السن.
وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أن حركة حماس تشير إلى أنه يمكن في المرحلة الأولى ومن ثم يجب أن تحصل على خطاب أو نص مكتوب لضمان الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وضمان انسحاب قوات الاحتلال من غزة، مؤكدةً أن هذه هي المعضلة الأساسية لدى الاسرائيليين ولدى المستوى السياسي.
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