سفير السودان بالقاهرة: نثمن عالياً جهود مصر لدعم الحل السياسي ووقف الحرب

جدة - نرمين السيد - الفريق أول عماد الدين مصطفى ‏عدوي، سفير السودان

قال الفريق أول عماد الدين مصطفى ‏عدوي، سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، إن السودان تثمن عالياً جهود مصر من أجل وقف الحرب ودعم الحل السياسي، والمساعدة على بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني.





وأضاف السفير عدوي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش انعقاد مؤتمر القوى السياسية السودانية تحت عنوان "معاً لوقف الحرب في السودان"، اليوم السبت، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبّد العاطي، أن مصر تضطلع بمسئولياتها الإنسانية والجغرافيا والتاريخية تجاه السودان وتعمل على الدفع نحو حل سياسي يوقف الحرب ونزيف الدم بالبلاد. وثمن السفير السوداني لدى القاهرة، المساعدات الإغاثيّة العاجلة التي تقدمها مصر للشعب السوداني، فضلاً عن فتح أبوابها أمام أبناء السودان اللاجئين إليها، علاوة على استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل للأزمة وإنهاء الصراع السوداني.

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