الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقين.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية، والخليل، ورام الله، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ونوه البيان بارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 9535 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.