رئيس وزراء بريطانيا: علينا اتخاذ إجراءات وقرارات قاسية خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، ورئيس حزب العمال، كير ستارمر، اليوم السبت، إنه لا مكان للمصالح الذاتية في الحكومة البريطانية الجديدة.





وقال ستارمر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء، إن الدفاع والأمن على رأس أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، لافتًا إلى أن التغيير يحتاج إلى وقت خاصة بعد ابتعادنا لمدة 14 عاما. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "واجبنا الأول هو الدفاع عن الوطن وتأكيد مساندتنا للناتو"، منوهًا بأنه سيكون على حكومته "اتخاذ إجراءات وقرارات قاسية خلال الفترة المقبلة".

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