نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل ضابطين إسرائيليين بمعركة في حي الشجاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن اثنين من ضباطه قتلا في معركة بحي الشجاعية في مدينة غزة، في وقت سابق.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي بشأن العملية العسكرية في حي الشجاعية في مدينة غزة، أنه أثناء القتال في المنطقة "هذا الأسبوع، سقط في القتال النقيب روي ميللر، من كتيبة روتيم، والنقيب إيلي إليشا لوغاسي، من الكتيبة 75".

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته تمكنت من "تحديد موقع مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ ومتفجرات بعيدة المدى".

وأضاف أنه "خلال العمليات في منطقة الشجاعية، عثر الجنود على آبار أنفاق تحت الأرض وصادروا أسلحة وصواريخ بعيدة المدى، ما يشير إلى تجدد محاولة العدو إنشاء قاعدة له في المنطقة".

وقبل 4 أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ضابطين من أفراد الجيش الإسرائيلي قتلا في معارك وسط غزة ليل الاثنين.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش سُمح بنشر اسمي الضابطين القتيلين، وهما من أفراد الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية إن الرائد الاحتياط نداف الحنان نولر، البالغ من العمر 30 عامًا من القدس، والرائد احتياط إيال ابنيون، 25 عامًا من هود هشارون، قتلا في معركة وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الضابطين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.