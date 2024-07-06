نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 38098 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 38098 فلسطينيا قتلوا منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيانها لليوم 274 للهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة، أن عدد المصابين بلغ 87705.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 29 شهيدا و100 مصاب" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أن هناك آلاف الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت القوات الإسرائيلية شنت منذ فجر وصباح اليوم السبت غارات شنتها طائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الوكالة إن 10 مواطنين قتلوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شكيان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم 7 أشقاء.

وأضافت "وفا" أن المسعفين تمكنوا من انتشال جثماني قتيلين عقب قصف الاحتلال منزلا في وادي السلقا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.كما

قتل رجل مسن وزوجته بعد قصف طائرة الاحتلال منزلا لعائلة كرت بجوار مدرسة الحرية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونُقلا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

