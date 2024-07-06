نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة كير ستارمر.. التشكيل الكامل لحكومة بريطانيا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء الخارجيين.

نواب الحزب وبعض الخبراء

جاء ذلك في إطار محاولة ستارمر لمعالجة الأولويات بما في ذلك تعزيز الاقتصاد المتباطئ وبناء المزيد من المنازل وإصلاح الخدمات الصحية المتهالكة التي تمولها الدولة.

والأعضاء، هم: رئيس الوزراء: كير ستارمر، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية: أنجيلا راينر.

وزيرة الخزانة: راشيل ريفز، ومستشار دوقية لانكستر (وزير كبير دون حقيبة): بات مكفادين.

أما وزير الخارجية: ديفيد لامي، ووزيرة الداخلية: إيفيت كوبر.

وللدفاع: جون هيلي، ووزيرة العدل: شابانا محمود، ووزير الصحة: ويس ستريتنغ، والتعليم: بريدجيت فيليبسون.

وزير أمن الطاقة: إد ميليباند، وزيرة العمل والمعاشات: ليز كيندال، وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز.

ووزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا: بيتر كايل، ووزيرة النقل: لويز هاي، ووزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية: ستيف ريد.

وللثقافة والإعلام والرياضة: ليزا ناندي، وزيرة أيرلندا الشمالية: هيلاري بن، وزير اسكتلندا: إيان موراي، وزير ويلز: جو ستيفنز.

زعيمة مجلس العموم: لوسي باول، وزعيم مجلس اللوردات: أنجيلا سميث، والمنسق العام للكتلة النيابية: آلان كامبل.

هناك أيضًا كبير أمناء الخزانة: دارين جونز، والمدعي العام: ريتشارد هيرمر.

أول اجتماع لمجلس الوزراء

يذكر أن حزب العمال كان قضى 14 عاما في المعارضة، لذلك لم يشغل سوى عدد قليل منهم مناصب حكومية في السابق.

"بريطانيا أولا ثم الحزب"

وعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أول اجتماع لمجلس الوزراء، السبت، حيث تواجه حكومته الجديدة التحدي الهائل المتمثل في إصلاح الكثير من المشاكل الداخلية، وكسب تأييد الجمهور الذي سئم من سنوات من التقشف والفوضى السياسية والاقتصاد المنهك.

ورحب ستارمر بالوزراء الجدد حول الطاولة في 10 داونينغ ستريت، وقال "أمامنا قدر كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لذا علينا الآن أن نواصل عملنا".

كما حصد حزب العمّال 412 مقعدا، أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل حكومة بمفرده.

والعدد أقل بقليل من النتيجة التاريخية التي سجلها توني بلير العام 1997 بحصول الحزب يومها على 418 مقعدا.