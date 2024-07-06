نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان يكشف عن السبب الرئيسي وراء زيارته لموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس إن زيارته لروسيا تمليها مصالح العالم وبلاده، رغم تداعياتها التي قد تترتب عليه في أوروبا.

وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة "Die Weltwoche" السويسرية في نهاية زيارته لموسكو: "يتم انتقادي لكوني صديقا لبوتين. لكنني صديق للشعب الهنغاري أولا، وثانيا، أنا صديق للعالم. ومن المهم جدا أن نفهم هذا..والسبب الذي يجعلني أتحدث مع بوتين هو أنني أبحث عن أسرع وأقصر طريقة لكيفية وقف الصراع".

ولفت إلى أن هذا (اللقاء) ليست تجربة جديدة له، إذ سبق له أن التقى بوتين. إلا إنه وبسبب الماضي التاريخي المشترك المعقد إلى حد ما بين روسيا وهنغاريا، لم يكن في البداية والاجتماعات الأولى "من السهل إيجاد أساس لكيفية التعاون مستقبلا".

و أجرى الرئيس بوتين مباحثات مع أوربان الذي وصل إلى موسكو في "مهمة سلام" للتسوية في أوكرانيا.

وخلال اللقاء طلب بوتين منه إطلاعه على موقف هنغاريا والاتحاد الأوروبي من الوضع حول أوكرانيا، كما وعده بإطلاعه على تفاصيل مبادرة موسكو للسلام في أوكرانيا.

فيما قال أوربان عقب المحادثات: "على مدى العامين ونصف العام الماضيين، أدركنا أننا دون الدبلوماسية، ودون قنوات الاتصال، لن نحقق السلام وهو لن يأتي من تلقاء نفسه، بل علينا أن نعمل من أجله".

وأكد أوربان مواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن مواقف الطرفين بشأن التسوية متباعدة. وزار أوربان كييف الثلاثاء الماضي للمرة الأولى منذ 12 عاما، حيث اقترح على زيلينسكي وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات مع روسيا، إلا أن الأخير رفض المبادرة.