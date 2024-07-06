العالم اليوم - من مرقد الخميني.. بزشكيان يلقي أول خطاب ويشكر المرشد

انتم الان تتابعون خبر من مرقد الخميني.. بزشكيان يلقي أول خطاب ويشكر المرشد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 يوليو 2024 07:21 مساءً - ألقى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أول خطاب له في المنصب من مرقد الإمام الخميني، في إشارة رمزية على التزامه بالنظام الإسلامي في إيران.

وقال بزشكيان إنه لم يكن هنا لولا "حكمة المرشد الأعلى علي خامنئي"، مشيدا بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات. وتعهد الرئيس الجديد أمام مرقد الخميني بمواصلة "مسيرة شهداء الجمهورية الإسلامية". وتوجه إلى الشعب الإيراني بالقول إن "اليوم نبدأ فصلا جديدا لتنفيذ مطالب الإيرانيين المشروعة". ودعا المجلس التشريعي إلى التناغم مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات، وأن "نفتح صفحة جديدة ونتحد من أجل الوطن".



نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر من مرقد الخميني.. بزشكيان يلقي أول خطاب ويشكر المرشد .. في رعاية الله وحفظة