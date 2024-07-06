- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - المساعدات الإنسانية المصرية للسودان
وذكر التقرير: "بحرًا وجوًا لم تتوان مصر لحظةً واحدة عن مساعدة السودان في الأزمة الإنسانية التي شهدها جراء الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، فمنذ اللحظة الأولى من الأزمة، وجهت مصر قوافل برية وأقامت جسورًا جوية وبحرية لنقل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الاقتتال الداخلي منذ عام".
وتابع: "التحرك المصري لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني بدأ منذ اليوم الأول من الأزمة، حيث أقامت مصر مركزًا للإغاثة الإنسانية على الحدود مع السودان عبر منفذ أرقين البري لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب سواءً عبر إدخال مساعدات إنسانية أو تقديم خدمات الإغاثة للفارين من الصراع".
وأضاف: "كما أرسلت مصر عدة سفن بحرية للسودان على متنية آلاف الأطنان من المساعدات فيما وصلت المساعدات المصرية للسودان عبر الجو أيضًا، وذلك عبر جسر جوي أمر به الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية".
وأوضح التقرير: "كانت مصر ضمن الدول التي تعمل على تسهل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، كما أن مصر كانت قبلة العالم والضمير الإنساني في إيصال مساعداتها الإنسانية للشعب السوداني".
وأردف: "لم تتخلّ مصر عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السوداني الذي فرّ من الحرب وويلاتها، حيث أعلنت مصر عن استقبالها مئات الآلاف من النازحين السودانيين منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وبذلك تكون مصر في المرتبة الأولى في استقبال النازحين والفارين من ويلات الاشتباكات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر لم تتخل عن أشقائها.. آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.